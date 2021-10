Příběh dvou lidí a jejich letního románku, který možná přečká i zimní mrazy a bude z něj něco víc, anebo skončí spolu s létem a jim zůstanou jen krásný vzpomínky. Taková je slovy zpěváka Petra Lexy nová píseň Červánky české popové kapely Slza. Videoklip k romantické písni s poetickým a chytlavým refrénem natáčela kapela společně se zpěvačkou Monikou Bagárovou v prosluněných vinicích u Mikulova a Valtic na Břeclavsku.

Nový song Červánky nazpívala kapela Slza se zpěvačkou Monikou Bagárovou. | Foto: se svolením kapely Slza

Objeví se v něm kupříkladu záběry z valtického Vinařství Obelisk či na kolonádu na Reistně. „Jižní Morava je pro něj symbolem léta, pohody a romantiky. To všechno jsme se snažili v klipu zachytit. Vybrali jsme ty nejkrásnější památky a přírodu v okolí Mikulova a Valtic. Mám to tam moc rád. Navíc jsme vychytali snad poslední letní den, kdy bylo do rána úplně jasno a pražilo slunce, takže se nám díky tomu podařilo zachytit nádherný záběry," vyzdvihl Lexa.