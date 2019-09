Zakládají dětskou cimbálku a hledají hráče

Moravská Nová Ves – Malé muzikanty do nově vznikající dětské cimbálové muziky hledají ve Folklorním souboru Jatelinka z Moravské Nové Vsi. „Uvítáme děti ve věku od osmi do třinácti let, které alespoň dva roky hrají na housle, klarinet, cimbál nebo kontrabas. Mají blízko k folkloru a lidové hudbě a bydlí v okolí Moravské Nové Vsi,“ uvedla vedoucí muziky Michaela Juráčková.

Folklorní soubor Jatelinka hledá dětské muzikanty do nové cimbálové muziky. | Foto: archiv souboru

Slibuje pravidelné vystupování po celé České republice i v zahraničí a spoustu kamarádů. Zkoušky budou pravidelně každý pátek odpoledne na zkušebně Jatelinky v Moravské Nové Vsi. První se uskuteční už začátkem října. V Hustopečích otevřeli malířské centrum. Poslouží místním žákům i stážistům Přečíst článek ›

Autor: Dagmar Sedláčková