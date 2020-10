Známý zpěvák, moderátor, vypravěč a vinař pocházející z Krumvíře na Břeclavsku však nesmutní. Právě naopak. S kapelou totiž natáčí speciální cédéčko v pro něj netypickém hudebním žánru. „Bude to malinko úlet, kterým oslavím jak své narozeniny, tak i narozeniny Českého rozhlasu Brno. Půjde o známé písničky ve folkovém rytmu. Obohatili jsme je o cimbál, bicí, harmoniku či basovou kytaru,“ vypráví s nadšením hudebník, který s rodinou žije v Hustopečích.

Jaký ponese nová zhruba hodinu trvající deska název, zatím neví. „Mělo by to být něco úderného. Ještě to upřesníme,“ směje se Šmukař.

Kromě nového cédéčka se nyní věnuje také práci v České televizi. „Připravujeme silvestrovský pořad, jehož natáčení jsme museli kvůli viru odložit na prosinec. Bude to riskantní, ale věřím, že se podaří a že ho nakonec bude možné odvysílat. Chystám také vánoční pořad s knězem Zbigniewem Czendlikem či hercem Pavlem Trávníčkem. Půjde o povídání, které se má vysílat na Štědrý den,“ přibližuje své plány hudebník, který pětašedesátiny oslavil minulý čtvrtek.

Největším dárkem pro něj bylo, že si na jeho narozeniny lidé vzpomněli. „Přáli mi přátelé, rodina, ale i cizí lidé, kteří mě mají rádi. Z toho jsem měl obrovskou radost,“ usmívá se Šmukař.

O odpočinku zatím neuvažuje. „Nemám na něj čas. Sice nemůžeme koncertovat, což nás velmi trápí, ale natáčíme i zkoušíme s kapelou. Musíme si zahrát. Více než kdy jindy nyní platí moje oblíbené, že s písničkou jde všechno líp,“ říká sympatický pětašedesátník.

Aktuální období i on vnímá a doléhá na něj. „Lidem bych však rád vzkázal, ať nepřestanou věřit, že tahle podivná hektická doba pomine a zase bude líp. Ať si pustí nějakou oblíbenou písničku a třeba si i zanotují. Doma můžou, tam jim to nikdo nezakáže,“ neztrácí naději.