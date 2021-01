Zdroj: archiv Petra Semeráda

S házenou začínal v Hustopečích a postupem času se propracoval až do extraligy. Tam si zahrál za brněnské Královo Pole a později také za Frýdek-Místek, hráčskou kariéru na nejvyšší úrovni dohrával v rodné Legatě. „Jsem rád, že se mi povedlo dostat do nejvyšší soutěže. Nejlepší období jsem prožíval asi jako mladý, když jsem přecházel do mužské kategorie v Králové Poli. Přechod byl velice těžký, ale chci vyzdvihnout své tehdejší trenéry, kteří mě podrželi, i když se nedařilo," zmiňuje Semerád. Kariéru mu předčasně zbrzdilo zranění. „Bylo mi devětadvacet let a tehdy ještě nebyly takové možnosti regenerace a masáží jako teď. Zranění mě eliminovalo a nemohl jsem hrát na nejvyšší úrovni. Zrovna tehdy se mi narodil syn. Postupem času se tak u mě vyrojila myšlenka, abych trénoval," prohlásil Semerád.