Se ženou a dcerami na běžkách.Zdroj: Milan Bohdálek

Postupem času se v masérském oboru vypracoval a třináct let byl například součástí florbalové reprezentace. "Kdyby se loni nezrušilo mistrovství světa, tak by to bylo moje páté. Nejraději asi vzpomínám na šampionát ve Švédsku, když mi na krk pověsili bronzovou medaili. Navíc jsem si vždycky přál podívat se do Švédska, ta země se mi strašně líbí. Pěkné to bylo i v Lotyšsku a krásně zorganizované mistrovství bylo v pražské O2 areně. Tam to byla paráda, jenom tomu bohužel chyběla ta medaile," připomíná světový šampionát v roce 2018, na němž skončila česká reprezentace čtvrtá.