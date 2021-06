Čajovna Vakil v Kermanu v Iránu.Zdroj: se svolením Lukáše Reichmanna

Ačkoli to zní jakkoli neuvěřitelně, cestovat po Persii nebylo nijak finančně nákladné. „Tři týdny nás vyšly asi na dvacet tisíc korun. A to jsme si dopřávali vše, na co jsme měli chuť, a bydleli jsme v hotelech. Protože jsem byl pokladníkem výpravy, tak to vím docela přesně," směje se.