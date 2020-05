Podle jejích slov zatím bavorské fotbalistky nepřemýšlí o přihlášce do některé ze soutěží. „S naším během by to nešlo. Navíc u toho fotbalu padáme jak hrušky. To by nešlo. Je to jen ve srandě a navíc na to ani zas tolik času," říká Kellnerová s tím, že ani neví o žádném ženském družstvu v okolí, s nímž by si mohly střihnout srandamač. „O ničem nevím, jsme v tomto ohledu docela rarita," uzavírá Kellnerová.