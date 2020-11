Občas se na hřišti potká s nějakým padesátníkem, ale nevybavuje si, že by letos v soutěžním zápase narazil na někoho staršího, než je on. „Jen loni na takovém menším turnaji v Perné byl nějaký sedmdesátník. Takže teď mám novou metu, chtěl bych taky vydržet do sedmdesátky. Pokud to zdraví dovolí. Zatím je to celkem dobré, akorát operované koleno mě v poslední době trochu zlobí. Ale vždycky to nějak rozmasíruju,“ nestěžuje si.

Zdroj: Deník / VLP Externista