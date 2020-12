Zdroj: Deník / VLP Externista

Dařit se jí začalo až s pečením dortíků cupcakes. „Později jsem pak začala péct ovocné dorty. Nejprve známým, pak i širšímu okolí a na zakázku. Pekla jsem na svatby, ale i do restaurací a kaváren. Největší dort jsem pekla třípatrový. Na svatbu svému tátovi,“ vzpomíná mladá žena.

Postupně začala koketovat s myšlenkou otevřít si kavárnu vlastní. „Říkala jsem si, jak by bylo fajn, kdybych měla přehled o tom, co všechno vlastně prodám. A také, kdyby lidé mohli ochutnat třeba jen kousek mého dortu, nebo více různých, aniž by si ho museli domů odnést celý. A hlavně jsem si přála mít zpětnou vazbu a vědět, zda jim moje dorty vůbec chutnají. Sen se mi nakonec vyplnil začátkem letošního roku,“ vypráví Cupalová.