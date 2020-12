Zdroj: Archiv Slávky Kouřilové

Po ukončení profesionální kariéry si dala od veslování pauzu, aby se následně vrátila. Nejprve s trénováním jen pomáhala a posledních osm let už vede mládežnické kategorie sama. V současné chvíli trénuje žákyně, dorostenky a juniorky. „U sportu považuju za nejdůležitější, aby u něj člověk vydržel co nejdéle. Dětem chci předat, že to není jen o zisku medailí, ale především o setkávání se s lidmi a sbírání nových zážitků. Baví mě pracovat s novou generací, děti jsou strašně fajn a můžou nás dospělé hodně naučit,“ popsala Kouřilová.