Zdroj: osobní archiv

Právě správně založený záhon je kořením úspěchu. "Důležité je oddělit záhon od dřevěné konstrukce folií tak, aby se ke dřevu nedostala vlhkost. Do spodu je dobré dát králičí pletivo, aby se k záhonu nedostal krtek, ale zároveň aby mohly svou práci vykonávat žížaly. Založit záhon je nejvhodnější do asi dvaceti centimetrů větvemi nebo štěpkami. Následovat by mělo dvacet centimetrů hnoje nebo rašeliny a dalších dvacet centimetrů hlíny. U takto založeného záhonu můžete mít jistotu, že vám roky vydrží a nebudete se o něj muset starat. Dokonce ani nepromrzne, díky rozkladu se tam stále bude udržovat teplo. Bude si žít svým životem a bude soběstačný," vysvětluje muž ze Staroviček.