Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Poté, co před dvaceti lety odešla do důchodu, si začala krátit čas vyšíváním obrazů. A před pěti lety začala háčkovat hračky. „Inspiraci jsem hledala na internetu, prohlížela jsem stránky pinterestu a instagramu a zkoušela háčkovat zvířátka podle návodů, které jsem našla. No a na které jsem návod nenašla, ty jsem zkoušela metodou pokus, omyl. A párala jsem,“ přibližuje oblíbená knihovnice.

Háčkovat a plést má stále pro koho. „Mám rozvětvenou rodinu, hodně praneteří a prasynovců. No a především ročního pravnoučka Jonáška. Odměnou jsou mi jejich rozzářené oči a roztažené náruče, když ode mně hračku dostanou. Háčkuji i pro své kamarádky a známé, pro jejich pravnoučata a již třetím rokem i pro náš obecní úřad k vítání občánků. Obec vždy zakoupí materiál a já jim uháčkuji zdarma zvířátka nebo suvenýry pro jejich potřebu,“ překvapuje Filásková. Svoje výtvory dokonce předváděla i při soutěži Vesnice roku 2019 Jihomoravského kraje, kterou se Morkůvky nakonec staly. „Členové poroty si mé hračky odváželi jako suvenýry z naší obce,“ zmiňuje sympatická důchodkyně.