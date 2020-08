Zdroj: archiv P. Sudína

A kombinace plavání, jízdy na kole a běhu rozhodně není jediné klání, které si pod svá křídla Sudín vzal. Kromě turnaje nohejbalu organizuje také čtyřboj, v němž se soupeří v tenisu, badmintonu, nohejbalu a volejbalu. „To byla docela náhoda. Jednou mě známý přemluvil na sedmiboj do Brna, kde byly ještě nějaké disciplíny navíc, hodně se mi to zalíbilo. A jelikož bydlím v Břeclavi blízko sportovního areálu, který je na takovou akci ideální, rozhodl jsem se, že bude super se do něčeho podobného pustit,“ vysvětluje Sudín.

Pořádání akcí má prostě v krvi. „Dělám různé akce už od střední školy, dost mě to chytlo a nemám problém uspořádat kde co. Není to ale nic, co by mělo pro mě ziskovou hodnotu,“ podotýká.