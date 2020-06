Zdroj: archiv rodiny Svačinů

Výbornou pověst si vybudovala Velká cena Podivína, která by měla letos na podzim oslavit jubilejní dvacátý ročník. „Organizace Velké ceny je hlavně o sponzorech a my máme tu výhodu, že máme partnera v městu Podivín, který nás celých dvacet let podporuje. Vyzdvihnout je ale třeba veškeré sponzory, kteří nám umožňují rozdat až 72 cen,“ děkuje partnerům vedoucí odboru sportu TJ Sokol Podivín.