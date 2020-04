Útvar provádí a zajišťuje pravděpodobnostní analýzy bezpečnosti jaderných bloků. „Hodnotíme frekvenci výskytu poškození jaderného paliva umístěného v reaktoru nebo v bazénu skladování vyhořelého paliva. Tyto komplexní modely nám odpovídají na otázky, co se může stát, co by to mohlo způsobit a jak je to pravděpodobné. Z celého tohoto modelu, který bere v úvahu různé příčiny a možné způsoby rozvoje havárií, pak získáme frekvenci výskytu poškození paliva. Ta musí být pro jaderné zařízení samozřejmě naprosto zanedbatelná, řekněme jednou za sto tisíc nebo milion let. Ale nikdy nemůže být a nebude na nule, stejně tak, jako není nulové riziko z jakékoliv lidské činnosti,“ vysvětluje Osičková.