Zdroj: osobní archiv

Největší radost má z toho, když je klient spokojený s výsledky svého snažení. A ty se dostaví vždy, pokud dělá to, na čem se společně dohodli. „Jsem dojatá, když mi paní napíše, jak je šťastná, že jí internistka vysadila léky na tlak. Jsem nadšená, když mi někdo oznámí, že ho lékař pochválil za dobré výsledky. Třeba naposled jedna skvělá klientka, co se léčí s roztroušenou sklerózou a má nemoc stabilizovanou už pár let. Jsem úplně u vytržení, když mě paní obejme s radostí, že si může koupit kozačky, které v životě nosit nemohla kvůli širokým lýtkům. Jsem šťastná za ženy, co otěhotní přirozeně, i když jim lékař řekl, že to nejde a už se vzdali naděje,“ vyznává se.

Co se její práce týče, má do budoucna hned několik vizí. „Vydat knihu, přednášet o aktuálních tématech, vzdělávat sebe i klienty. Často mě honí myšlenka i na to, abych si dodělala v oboru doktorát,“ nastiňuje Rozinková.

Společně s kolegyní lymfoložkou Jarmilou Cagáškovou rozjíždí inovativní postupy v lymfologické péči a zakládá novou společnost. „Rády bychom šířily osvětu. Chceme, aby široká odborná i laická veřejnost věděla, co vše mohou působit obtíže s lymfou a jak se jim vyvarovat stravou a péčí,“ naznačuje žena z Velkých Pavlovic.