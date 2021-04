Jana Richterová.Zdroj: se svolením Jany Richterové

Význam jógy se podle ní nedá opsat. Jde o životní směr, který si každý musí zažít. "Ten moment, kdy rozložím podložku, je chvíle jen pro mě. Nádherně protáhnu ztuhlé tělo, člověk až zírá kolik toho tělo snese a kam až může zajít. Žádné jiné cvičení tolik nepročistí plíce, mozek, vůbec celý krevní systém a nejen ten. A hlavně se opravdu vyklidním. Aspoň na tu chvíli a to za to stojí. Samozřejmě jsou dny, kdy se klátím, motám, vztekám, hodnotím, že předtím to šlo, teď to nejde… Ale časem člověk zjistí, že je to sranda a zasměje se tomu, protože ono je opravdu úsměvné poznávat sám sebe. A vůbec nejde o to cvičit na podložce, jóga se pak přesouvá do obyčejného života," tvrdí lektorka.