Zdroj: osobní archiv

Krátce před koronavirovou krizí stihli ve Strachotíně s podporou radnice založit tvůrčí centrum pro děti Lumpírna. „Je to teď těžké a moc mě to mrzí, ale scházet se nemůžeme. Máme založenou skupinku na sociální síti Facebook a když to jde a mám čas, sem tam přidávám alespoň návody na to, co tvořím s dcerkami doma,“ říká umělkyně původem z Popic.