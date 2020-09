Zdroj: rodinný archív

Teď už je to šest let, co se tomuto sportu věnuje. Za tu dobu se propracovala do české seniorské reprezentace a její myšlenky se ubírají ke špičkovým mezinárodním závodům. „Chtěla bych bojovat o medaile na světovém nebo evropském šampionátu, to je můj sen. Ten adrenalin při soutěžích mám ráda. Zároveň máme výbornou partu, u lukostřelby se pohybují skvělí lidé,“ pochvaluje si.