Zdroj: Archiv M. Jaštíka

Zároveň představil specifika vacenovického vína. „Je svěží, aromatické a ovocné. Trať Vihohrádky a zdejší půdy mají svůj potenciál. Ze starších výsadeb jsou dokonce některá vína s minerálními látkami. Hlouběji se totiž určitě nachází to, co dává našim vínům něco navíc,“ upozorňuje vinař. Podle něj se směrem k Náklu mimořádně daří burgundským odrůdám, Chardonnay, Rulandskému šedému i bílému nebo Ryzlinku rýnskému či Aureliu. Hosty a milovníky vína vítá v nedalekých Žlébkách. „Naše sklepní ulička je menší a relativně mladá. O to víc se ale místní vinaři věnují lidem, kteří sem přijdou. Je to více osobnější než v turisticky vyhlášenějších vinařských oblastech,“ poukazuje Jaštík.