Pustit se do vyšívání podle ní může prakticky kdokoli. „Pokud ovládá křížový steh a má trpělivost, zvládne to. Na internetu je k dostání spousta šablon, návodů a inspirací. Já si vybírám motivy podle nálady. Když jsem vyšívala obraz, na kterém jsou láhve vína v pozadí s krajinou, řekl mi kamarád, že je to tedy pěkný vývoj. Zatímco jeho babička vyšívala kroje, já víno,“ říká usměvavá obyvatelka Sedlece.