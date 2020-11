Zdroj: osobní archiv

„Šít jsem uměla jen v ruce, byla jsem odpůrce šicích strojů. Tedy do okamžiku, než se mi narodil první syn a já jsem neobjevila v obchodě žádnou čepičku, která by mu seděla. Řekla jsem si, že mi nezbude, než mu ji sama ušít. Začalo to čepičkou, postupovalo přes tepláčky, trička, softshellové bundičky a kalhoty až k oblečení pro dospělé. Vlastně už ani pro sebe v obchodech nenakupuji,“ směje se nadaná maminka.