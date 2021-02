Zdroj: Marek Topolář

Sokol má své zastoupení také v české nejvyšší soutěži. Dvojice Marek Topolář s Miroslavem Starým pendluje mezi extraligou a první ligou, loni na podzim se probojovala zase mezi elitu. „O budoucnost kolové v Šitbořicích strach nemám. další tým ve složení Drabálek s Urbánkem postoupil do první ligy. Ještě před loňskou jarní vlnou se nám kupodivu přihlásilo osm mladých kluků do klubu a šli do toho s elánem. Teď to bude po tak dlouhé pauze horší, už po jarní vlně, kdy se všechno v květnu otevřelo, měli kluci po návratu k tréninku po dvou měsících bez praxe krvavé mozoly. Ale zvládne se to," zmínil Zvolánek. Už se těší, až opět bude moct své vědomosti předávat ostatním. „Není špatné věnovat ten čas dětem a potom vidět, jaké pokroky dělají. Je fajn pak potkat někoho už odrostlého, kterého jsem vedl říkat, že to bylo dobré. Anebo někdo se na čas odmlčí a potom do klubu přitáhne dítě," povídá Zvolánek.