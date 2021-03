Zdroj: Archiv Jaroslava Hýbnera

Kromě trénování měl Hýbner vždycky zápal do novinařiny. Začínal v brněnské redakci Svobodného slova a ve své činnosti pokračoval i dál. „V Ostravě jsem přispíval do šesti různých tiskovin. Potom i po přesunu do Břeclavi v tom pokračuji. Když ještě vycházely tři tiskoviny pro okres Břeclav, posílal jsem do každé autorskou verzi. Nedokázal bych poslat do všech třech jednu verzi, když jsem za ně dostával honorář. Naučil jsem se za ty roky texty psát tak, aby byly čtivé. Vždy si po sobě kontrolují základní věci, jako aby se neopakovala slova nebo, aby to bylo čtivé a realistické. Někdo má tendenci svůj klub jenom vychvalovat," praví Hýbner, jenž sepsal také několik knih o stolním tenise. Kromě trénování a autorské činnosti se dlohodobě zabývá výchovou nových trenérů až po nejvyšší licenci A, byl předsedou komise vrcholového stolního tenisu, reprezentačním trenérem žen a juniorů, členem předsednictva České asociace stolního tenisu i klubovým funkcionářem ve Vítkovicích, v Havířově a v Břeclavi.

Předjaří tráví doma s manželkou a prací na zahrádce v naději, že se brzy dostanou k očkování a život k normálu. „Ještěže bydlíme v rodinném domě, takže mám přece jenom větší volnost. V kontaktu se sportem jsem tak, že na dálku posbírám hlasy a sepíšu články, telefonicky a přes maily jsem v kontaktu s vedením klubu a hráči. Chodím taky na procházky se psem," uzavíra Hýbner.