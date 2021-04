Maruška Kopčíková.Zdroj: se svolením Marušky Kopčíkové

"Nejsem si moc jistá, že jsem v patnácti už věděla, co by mě bavilo a co bych chtěla dělat celý život. Spíš jsem se jako každá holka chtěla pěkně oblékat. K oděvnictví mě možná trošku nasměroval právě taťka. Viděl, že chci hezky vypadat, moc peněz na moderní oblečení ale nebylo," usmívá se.

Jako malá ráda vyšívala a sem tam si zkusila i něco ušít na stroji. "Bavilo mě to i ve škole, i když praxe jsme měli málo. Šití jsme si museli víc trénovat doma, což jsem nedělala," přiznává po letech.