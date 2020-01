Organizuje aktivity pro postižené. Práce jí pomáhá zapomenout na vlastní potíže

Předsedkyni hustopečské organizace Svazu tělesně postižených dělá už dvanáct let. „Tehdy za mnou přišli zástupci organizace, zda bych tuto funkci nevzala. Jak na moji osobu přišli, nevím. Můj tatínek Bohumil Hádlík dělal v této organizaci jednatele od roku 1979 až do své smrti v roce 1993. Když začínal, měla organizace 63 členů. Většina schůzek se odehrávala u nás doma. Takže jsem byla zatažena, i když nechtíc, do problematiky seniorů s různými zdravotními problémy,“ zavzpomínala.