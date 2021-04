Břeclavský sportovní fotograf David Korda.Zdroj: se souhlasem Davida Kordy

První fotka v regionálních novinách mu vyšla, když měl šestnáct let. „Focení bylo moje dětské hobby, odmalička jsem k němu tíhl. S kamarádem, fotoreportérem Václavem Šálkem jsme chodili na hodiny do domu pionýrů. Kromě krajinek a přírody jsem fotil hlavně sport," vzpomíná Korda. Postupem času si oblíbil pestrou škálu sportů, paradoxně nejméně mu sedl fotbal. „Nemám a nikdy jsem k němu neměl moc vztah, vždycky to tak bylo. Jinam mám rád v podstatě všechny sporty. Baví mě hlavně volejbal, pak taky cyklistika, gymnastika, sportovní tanec nebo softbal. Když chce někdo dělat dobré fotky, měl by znát pravidla. U některých sportů jsem se je musel doučovat," podotýká Korda. S foťákem s oblibou vyráží také na sportovní události mládežnických celků. „Baví mě to, protože právě u dětí kolikrát člověk vidí právě to nadšení, které schází dospělým," porovnává zkušený fotograf, který se živí jako lodní kapitán.