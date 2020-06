Zdroj: Deník / Iva Haghofer

Také jeho obor podléhá módním trendům. „Je to rozhodně tak. Stále se objevují nové normy, které je třeba respektovat a učit se je. Nyní je například důležité rozdělit domácnost na více proudových chráničů tak, aby měl například v kuchyni každý větší spotřebič své jištění. Trendům podléhají také vypínače, a to nejen jejich vzhled. Zatímco dříve se umísťovaly zhruba do úrovně prsou, nyní většinou asi do pasu nebo jen třicet centimetrů nad zemí,“ srovnává elektrikář.