Postupně se Švrček propracoval až ke čtyřiadvacetihodinovým závodům. Ačkoliv jej stojí spoustu bolesti a šrámů, skýtají také euforické pocity. „Ultraběžci závodí právě kvůli tomu, že se dostanou do takového euforického stavu - flow - zažívají určitou změnu vědomí. Při něm máte pocit, že opouštíte své tělo, pozorujete jakoby své tělo s odstupem a neřešíte žádné starosti. Tělo sice pociťuje bolest, ale tím, že jste jakoby mimo něj, tak se vás to tak nedotýká. V takovém stavu vydržím běžet i několik hodin. Moje velká výhoda navíc je, že se do toho stavu dostávám poměrně rychle a jednoduše. Stane se taky, že v dlouhém závodě jsem nejrychlejší právě až v posledních třech hodinách,“ zmiňuje Švrček. S krizí a bolestí se dokáže popasovat. „Patří k závodění, bez ní to nejde. Když nastane útlum a krize, pomáhá, když si člověk uvědomí, proč běží,“ líčí Švrček.

Zdroj: Deník / Redakce