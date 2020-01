S modrou parukou i maskou koně baví důchodce. Stačí jim jen zájem, říká Baťková

To, co Vendula Baťková považuje profesně za nejnáročnější a naopak i nejradostnější, se střetává. "Když o tom přemýšlím, nejtěžší je snad, když se člověk setkává s lidmi, kteří nemají úplně stejnou profesní vizi. O to radostnější je, že se nám v našem domově podařilo nastavit spolupráci všech úseků a plánujeme péči v širokém týmu odborníků, napříč všemi profesemi. Namotivovat všechny, aby péče o seniory byla kvalitní, je těžké, ale nám se to daří," říká spokojeně usměvavá pečovatelka.