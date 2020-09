Jaké to bylo před více než rokem, když se radoval z vítězství před pěti tisíci diváky? „Je známé, že ve Strážnici je nejlepší publikum na světě. Tam se lidi vždycky odvážou. Myslím, že dokážou ocenit, co se jim líbí. A o to víc to pak baví tanečníka. Navíc mám v publiku kamarády, známé, a jako folkloristé jsme jedna velká rodina,“ přibližuje zážitky na festivalové Strážnici Vašulka.

Zdroj: Richard Smolák