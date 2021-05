Hudebník Tomáš KoláčekZdroj: Tomáš Koláček

S manželkou Aničkou a zbytkem rodiny se postupně navracejí k myšlence rodového statku. „Po nastěhování do našeho domu uprostřed ovocného sadu jsme se ženou zvažovali, jaký koncept jeho okolí nám bude vyhovovat. Vymýšleli jsme různé kombinace a zkoušeli mnoho variant toho, jak by měla naše zahrada vypadat. Oba jsme tušili, že se chceme vydat přírodní cestou. Nakonec jsme oslovili architektonický atelier přírodního zahradničení a společně jsme rozbili rovné linie, zlikvidovali trávník a začali tvořit. To nás drží v podstatě doposud a neustále vymýšlíme nové a nové zahradní projekty,“ povídá o další svojí vášni muzikant.

Se ženou nyní chovají slepice, křepelky, připravují prostory pro další drůbež a králíky. „Bude-li prostor, chtěli bychom na jeden z našich pozemků umístit i ovečky. Vše ale záleží na čase. Snažíme se vždy vše důkladně promyslet tak, aby časová dotace starání se byla co nejlépe vynaložená. Tudíž investujeme do automatizace chovů, která nám hodně pomáhá. Nejsme na to naštěstí sami, rodiče se na našich plánech spolupodílejí. Rádi bychom, aby naše děti viděly, že kuře neroste v obchodním domě Tesco,“ připodobňuje Koláček.

A co by vzkázal lidem? „Je důležité si nastavit, jak k tématům, které jdou kolem vás, budete přistupovat. Buď pojedete v zajetých kolejích, nebo si nastavíte vlastní cestu. Celé je to proces a je třeba se neustále učit. Proto děkuji všem svým učitelům,“ usmívá se.