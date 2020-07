Surovinou, kterou má nejvíc v oblibě, je hořká čokoláda. „Jde kombinovat s mnoha chutěmi, a to mě na ní neskutečně baví. Paradoxně největší výzvou je pro mě pak zřejmě čokoláda bílá. Mám na mysli různé náplně, polevy a krémy. Dala bych ruku do ohně za to, že i každá zkušená cukrářka se pěkně zapotí, než dokáže namíchat tu správnou konzistenci jakékoliv polevy z bílé čokolády. A to tak, aby krásně stékala a zatuhla v ten správný moment. Mám totiž někdy pocit, že si ze mě ta mrška pěkně střílí,“ směje se nadaná cukrářka.

Zdroj: archiv Magdy Strapinové