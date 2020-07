Když přijal nabídku nainstalovat expozici do foyer hodonínského kulturního domu, tak se rozhodoval, jaká díla představí. „Protože teď v Galerii výtvarného umění prezentuji objekty a výstava se zároveň věnuje malbě, říkal jsem si, že by bylo dobré prezentovat plošné práce,“ přibližuje Bulava, který do Hodonína přišel před jedenácti lety a rok tady také bydlel.

Zdroj: Deník / Petr Turek