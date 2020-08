Zdroj: Deník / Iva Haghofer

O tom, že by si zbudoval muzeum, zatím raději moc neuvažuje. „Pěkné by to bylo, ale nemám místo. Teď se soustředím spíš na to, abych dokončil to své páté auto – to je takový obojživelník, který bude plavat i ve vodě. Karoserie je vlastně vana. Řízení a nápravu má tak, aby se tam nedostala voda. A vzadu je vrtule. Už máme dokonce domluvené testování. Jen dodělat hydrauliku,“ nastiňuje nejbližší plány nadšenec.