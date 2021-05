Nehtařka Kateřina Charvátová provozuje svoje studio v Hustopečích.Zdroj: Foto: se souhlasem K. Charvátové

Mladá maminka dvou dětí z Klobouk u Brna se vrhla do podnikání a nyní v Hustopečích provozuje vlastní Studio Katy. „Na ekonomce jsem trošku záviděla kamarádkám, co se vrhly na učňák, třeba na kadeřnický obor. V tu dobu se nehty rozjížděly a mně přišlo jako dobrý nápad si to vyzkoušet. Navíc jsem byla ráda, že jsem mohla být s nimi,“ usmívá se sympatická žena, která pochází z Rakvic.