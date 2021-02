Jana Hasíková vede ve Vrbici kurzy keramiky s názvem Dědo, babi, jak to bylo dřív? Společně s dalšími ženami před Vánoci obci vytvořily hned tři keramické betlémy.Zdroj: Deník / Iva HaghoferTvoření z hlíny jí jde pěkně od ruky. "Odjakživa mě bavily všechny ruční práce, pečení, zdobení či vyrábění. Celý život jsem pracovala v Břeclavi v prodejně s dárkovým zbožím, tak nějak jsem k tomu tíhla vždycky. No a když jsem pak přišla do Vrbice a zapojila se do kurzů, bylo mi líto dělat pořád dokola jen květináče a podobně. Betlém byl pořádná výzva. Musely jsme si to s děvčaty prvně nacvičit, ono to není zrovna jednoduché. Postavy jsme musely vytvarovat v maximální výšce pětatřiceti centimetrů tak, aby se vešly do pece. No ale povedlo se, mám kolem sebe samé šikovné dámy," vyzdvihuje aktivní důchodkyně.