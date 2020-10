Zdroj: archiv Miroslava Martušky

Jeho cesta k judu byla přímočará. „Jako malý jsem měl v Kosticích na výběr jenom ze dvou sportů. Kluci u nás se přihlásili buď do juda, nebo do fotbalu. Vybral jsem si judo, protože mi přijde jako daleko komplexnější sport. O fotbalistech si myslím svoje,“ podotýká Martuška. V mládí se probojoval maximálně do krajských soutěží, na celostátní úrovni se mu začalo dařit až v dospělosti poté, co se k judu vrátil po dlouhé pauze.