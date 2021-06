Kristýna Zemková tvoří s pomocí maminky hračky, postavičky a interaktivní knížky pro nejmenší.Zdroj: Foto: Se souhlasem Kristýny Zemkové

Právě kniha pro syna byla ostatně spouštěčem, díky němuž se ženy rozhodly svůj um nabídnout i jiným lidem. „Myslím, že tyto knihy jsou přesně to, co na trhu chybí. Ale přesně vím, proč. Kniha je strašně pracná, jedna nám vezme kolem sto hodin. Pokud bychom si nechaly svůj čas adekvátně zaplatit, nikdo by ji nekoupil. Proto je pro nás hlavní odměnou za knihy dětská radost a zpětná vazba,“ říká s úsměvem Zemková, která spolu s maminkou na sociální síti Facebook založila stránku Jehla.a.hacek.

A co že je pro ni vůbec největším zadostiučiněním? „Když vidím synům úsměv a rozzářené oči, když mu podávám novou hračku, kterou jsem sama vyrobila. A když mi zákazníci posílají fotky svých dětí, jak si s výrobky hrají. Zpětná vazba je totiž opravdu důležitá. Člověk si pak říká, že to, co dělá, má smysl,“ je přesvědčená maminka dvou malých chlapců.