Zdroj: archiv Deníku

Své kresby začal posílat i do Stadionu, Gramorevue a Kmenu. Dokonce se dostal i do Dikobrazu. Především se ale dostal až na jih Moravy, a to už natrvalo. „Byl jsem s kamarády ve Vysokých Tatrách a tam jsem potkal moji budoucí manželku Denisu. Po nějaké době jsme se vzali a já se přistěhoval za ní do Hodonína,“ připomíná výtvarník, které pak svými díly bavil oči místních i návštěvníků Břeclavi. Právě tam totiž ve druhé polovině osmdesátých let pracoval.