Jedním dechem dodává, že vyznamenání pro něj má obrovskou hodnotu. „Je oceněním mé výzkumné práce, které se věnuji prakticky třicet let, což je vlastně celý můj dosavadní profesní život,“ vyznává se Hanák. Do Klosterneuburgu byl vyslaný v roce 1991 takzvaně na zkušenou. „Tehdy s mým bývalým šéfem a kolegou Milošem Michlovským. Po studiu Vinohradnictví a vinařství na lednické Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity jsem totiž pracoval ve vědecko-výzkumném sdružení Resistant ve Velkých Bílovicích, které se zabývalo šlechtěním a zkoušením nových tolerantních odrůd révy vinné – dnes známých jako PIWI odrůdy,“ vypráví Hanák, který pochází z Kroměříže a do Velkých Bílovic se přiženil.