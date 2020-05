Zdroj: archiv Divadla Boleradice

Další velkou láskou Zbyňka Hádera je divadlo. A není to jen nějaký okrajový koníček! Působí hned ve čtyřech souborech, nejčastěji hraje s boleradickým divadlem a vídeňským spolkem Vlastenecká omladina. „K divadlu jsem se dostal už na základní škole. Dokonce jsem pak zvažoval i kariéru profesionálního herce, ale nakonec jsem se vydal jiným směrem. Bavila mě také příroda, a tak jsem šel studovat místo herectví chemii. Na rozdíl od mého kamaráda Pavla Nečase, který to zkusil a je z něj teď známý herec. Také můj syn vystudoval herectví a od něj vím, jak těžké je prosadit se. Nestěžuji si, protože u ochotníků mám větší šanci dostat se k opravdu velkým rolím. Mám každý rok tak deset inscenací a přibližně padesát představení. Krásných rolí bylo víc, ale asi nejraději vzpomínám na muzikál Šumař na střeše, který jsme hráli ve Vídni a já ztvárnil ústřední postavu Tovjeho. Nedávno jsem dostal nabídku, že bychom to mohli příští rok zopakovat, takže na to se moc těším,“ přiznává ochotník s talentem profesionála.