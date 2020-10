Za sebou má množství výstav. Největší radost však má z těch, které se konají mimo galerie. „Grafiky se tak dostanou na oči lidem, kteří do nich normálně nechodí. Za poslední dobu si nevíce cením velké výstavy grafiky POST.PRINT Muzea umění Olomouc. Vystavovali zde všichni autoři, kteří kdy měli co do činění s grafikou. Například Victor Vasarely, Vladimír Boudník, Alfons Mucha nebo Bohuslav Reynek. Jsem rád, že moje grafika visela v tak skvělé společnosti,“ usmívá se sympatický muž.

Náhodou se také dostal k práci s dětmi. „Sám mám dvě a s oběma jsem byl šest let na rodičovské dovolené. Je to krásné období každého rodiče. Několik let jsem dokonce vedl mateřské centrum, kde jsem chystal program pro ostatní maminky a jejich děti. Kromě jiného jsme zde i výtvarně řádili. S takto malými dětmi je práce absolutně úžasná, jsou bezprostřední, zapálení a nejsou limitováni žádnou sebekritičností, takže i z fleků vznikají krásné věci. Sice pak musíte umýt děti i sebe a nábytek v okolí, ale stojí to za to. No a v práci v základní umělecké škole jsem se dostal jako zástup za mateřskou dovolenou. Jsem zde třetím rokem,“ líčí Pálka.

Zdroj: osobní archiv