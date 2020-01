Jako o umělci o sobě hovořit odmítá. „To, co dělám, to není žádné umění. Kdo je zručný, zvládl by to taky. Jde jen o to mít nápad a nebát se něco vyzkoušet. Často se mi stává, že si něco namyslím, nařežu si sud a zjistím, že to vlastně vůbec nepůjde. Kolikrát sudy i vyhodím,“ vypráví Petura.