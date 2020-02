A co ji v Tanzanii nejvíce překvapilo? „Masajové žijí skutečně tak, jak se můžeme dočíst v knížkách nebo vidět ve filmech – mají hliněné domky uplácané z kravského trusu, hlíny a slámy se slaměnými střechami. A to od pradávna. Protože je pro ně země stejně jako třeba kráva posvátná, nekopou do ní. Nebýt misionářů, neměli by studny. Kromě toho ani nic nepěstují, protože posvátnou zemi nechtějí obdělávat,“ vypráví optometrička.