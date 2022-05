Tento předpis drtiče výslovně zakazuje, a to už pěknou řádku let.

Hlavním argumentem je, že dřezy, výlevky ani záchodové mísy nelze zaměňovat za odpadkový koš. Výsledné produkty drtičů se totiž odvádějí do kanalizace, což způsobuje problémy jak v kanalizaci domovní, tak i veřejné, o čištění odpadních vod ani nemluvě.

Vodohospodářská abeceda. Co do kanalizace patří a co ne