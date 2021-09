Neuvěřitelný incident se odehrál ve sportovním komplexu Pauls Valley v Oklahomě. Roztržka mezi rozhodčím a fotbalistou vyeskalovala podle policie až ve střelbu ze zbraně.

Všechno způsobila červená karta, kterou sudí Davi Nascimento Bazeth udělil pětadvacetiletému hráči. Fotbalista vyloučení neunesl a snažil se rozhodčímu vytrhnout kartu z ruky. Jenže ten se nedal, následovala hádka a strkanice. A pak přišel šok.

„Rozhodčí vyběhl z hřiště ke svému vozidlu, vytáhl zbraň a jednou ranou vystřelil směrem k davu,“ uvedl místní policejní šéf Mitch McGill.

Okamžitě nastal chaos a na místo byla přivolaná policie. Rozhodčí naskočil do auta a snažil se uprchnout, ale daleko nedojel. Po krátké honičce s policií byl zatčen a obviněn. Bazethovi hrozí až 10 let za mřížemi, zatímco fotbalista byl předveden kvůli napadení, ale zatčen nebyl.

„Je to zázrak, že se nikdo nezranil,“ řekl zástupce policejního šéfa Derrick Jolley.

Celá událost byla zachycena na kameru, záběry získala stanice KFOR News.

