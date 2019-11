Naši prvňáci: Žáci školy v Mikulově se učí anglicky od první třídy

Mikulov /FOTOGALERIE/ - Žáci Základní školy Mikulov se sídlem na Valtické ulici se učí ve dvou budovách. První a druhý stupeň navštěvují v místě sídla školy a část prvního stupně dochází do budovy v Pavlovské ulici.

„Již od první třídy vyučujeme děti anglický jazyk podle našeho školního vzdělávacího programu s názvem Škola brána do života a zaměřujeme se také na environmentální výchovu. Snažíme se také rozvíjet a podporovat nadané žáky. Jak se nám daří vytvářet pohodovou atmosféru na naší škole, se mohou rodiče a zájemci sami přesvědčit na dnech otevřených dveří, které pořádáme,“ uvedla zástupkyně ředitele pro první stupeň Hana Míčková.

K pohodovému vstupu dítěte do školy přispívá netradiční zápis do 1. třídy. „Není to žádné zkoušení, ze kterého by mělo mít dítě strach, naopak je tento první kontakt se školou plný her, překvapení a příjemných zážitků. Snažíme se o nenásilný, pozvolný přechod dětí z hravých činností doma a v mateřské škole na pravidelný režim a činnosti ve škole,“ dodala zástupkyně. Děti mohou navštěvovat školní družinu, k dispozici mají zahradu, hřiště i žákovskou knihovnu.