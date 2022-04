Případ z Bzence na Hodonínsku, kdy mladá žena s elektrokoloběžkou srazila a vážně zranila chodkyni na cyklostezce, znovu otevírá nekonečné téma zodpovědnosti uživatelů tohoto stále relativně nového dopravního prostředku. Pokud se s ním valíte rychlostí pětadvacet kilometrů v hodině, představujete pro své okolí vážnou hrozbu. Případy těžkých úrazů se v poslední době skutečně objevují čím dál častěji a to nejen na jihu Moravy.

Koloběžkou srazila ženu v Bzenci na stezce, ta má vážné následky

Na druhou stranu apely na jejich maximální omezení nebo snad dokonce zákaz, nepředstavují skutečné řešení. Nic už nezměníme na tom, že se z elektrokoloběžek stává více či méně součást našeho každodenního života. I ve Vyškově, kde na rozdíl třeba od Brna zatím nefunguje jejich sdílení, je míjím při procházkách městem pravidelně. To je něco, co nebylo ještě před pár lety myslitelné a potvrzují to také prodejci nebo místní poskytovatelé servisu.

Elektrokoloběžky zkracují vzdálenosti i pro ty, kteří nemají vlastní auto. Přejet městem v řádu minut je jistě pohodlnější než strávit hodinu chůzi. To s sebou nese mnohá pozitiva, ale také již zmíněnou zodpovědnost. Sám jsem se takové koloběžce na ulici několikrát jen stěží vyhnul, aniž bych si všiml nějaké viditelné reakce koloběžkáře.

Jejich prostředky jsou stále v jakési šedé zóně, kdy není jasné, jestli jsou vnímané jako jízdní kola nebo třeba motorka. Nezapadají jasně do žádné škatulky, protože představují kategorii samy pro sebe.

Příliš rychlé mezi chodce a moc pomalé na silnice, přesto se s nimi už musíme naučit žít. To však platí nejen pro chodce, které někdy omezují, ale právě pro uživatele, kteří nesmí zapomenout, v jak nebezpečnou zbraň se jejich oblíbená elektrkoloběžka v nepříznivé situaci mění.