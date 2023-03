Jan Charvát | Foto: Deník / Redakce

Lyže a brusle do sklepa. Teplé bundy, čepice a kalhoty do skříní. Střídání stráží. Jaro je tady. Někdo radostně zahlásí, konečně! Sluníčko, teplý svěží vzduch a probouzející se příroda. Blahodárný elixír na psychiku i pro tělesnou kondici. Nač sedět doma. Do batohu rychle hodit nějakou svačinu a hurá do přírody. Podobně to v sobotu udělaly například více než tři stovky výletníku na blanenském pochodu za Sněženkou do krasu. Pohoda a skvělá atmosféra tam dýchaly na každém kroku. Stejně jako při odpoledních slavnostech jara na tamním nábřeží řeky Svitavy. Lidé už se prostě potřebovali po zimě nadechnout a vyrazit z bytů ven.

V kraji ožily také cyklostezky. Na asfaltu, po polních a lesních cestách šlapaly do pedálů davy lidí. Už jste byli pod Pálavou nebo zkusili výlet do Moravského krasu? Ne? Chyba! Tyto lokality mají turistům v sedle určitě co nabídnout. A s parádním zážitkem odjíždějí nejen dospělí, ale i děti.

Podobně to uplynulou sobotu a neděli vypadalo i v zahrádkářských a chatařských koloniích, kde bylo po zimních měsících velmi živo. Dokončit prořezávku stromů, nachystat záhonky, uvařit si na kamnech v boudě čaj, případně opéct prvního jarního buřta. Ale pozor. Zima ještě podle všeho neřekla poslední slovo. I když podle kalendáře už předala štafetu, ještě určitě zazlobí. Duben bývá kvůli výkyvům počasí velmi nevyzpytatelný. Snad to bude jen na chvilku.